Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)
Арт. X169751761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр дужки, мм
|11
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Количество ключей, шт
|3
- Замок STAYER MASTER 37145-80 навесной металлический корпус с закаленной дужкой в коробке 80мм предназначен для запирания хозяйственных помещений и всевозможных предметов быта. Замок может использоваться в районах с умеренным и холодным климатом.
Преимущества
- Закаленная дужка из высококачественной стали обеспечивает максимальную защиту от взлома
- Специальное покрытие корпуса обеспечивает защиту замка от воздействия окружающей среды
- Высококачественный цилиндровый механизм повышает устойчивость замка ко взлому