Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)

Преимущества

Закаленная дужка из высококачественной стали обеспечивает максимальную защиту от взлома

Специальное покрытие корпуса обеспечивает защиту замка от воздействия окружающей среды

Высококачественный цилиндровый механизм повышает устойчивость замка ко взлому

Замок STAYER MASTER 37145-80 навесной металлический корпус с закаленной дужкой в коробке 80мм предназначен для запирания хозяйственных помещений и всевозможных предметов быта. Замок может использоваться в районах с умеренным и холодным климатом.