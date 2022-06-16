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Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)
5.0
2
449 ₽
640 ₽
Навесные замки
    Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)
    Арт. X169751761
    5.0
    2
    Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)

      Навесной замок Stayer 37145-80 (80 мм)

      • -191 ₽
      449 ₽
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751761
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр дужки, мм
      		11
      Количество ключей, шт
      		3
      Все характеристики
      • -191 ₽
      449 ₽
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Замок STAYER MASTER 37145-80 навесной металлический корпус с закаленной дужкой в коробке 80мм предназначен для запирания хозяйственных помещений и всевозможных предметов быта. Замок может использоваться в районах с умеренным и холодным климатом. 

        Преимущества

        • Закаленная дужка из высококачественной стали обеспечивает максимальную защиту от взлома
        • Специальное покрытие корпуса обеспечивает защиту замка от воздействия окружающей среды
        • Высококачественный цилиндровый механизм повышает устойчивость замка ко взлому