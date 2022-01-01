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Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01
800 ₽
Вальцовки для труб
    Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01
    Арт. Ю00000017688
    Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01

      Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000017688

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		281
      Вес, кг
      		0.751
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная развальцовка 2369_z01 компании STAYER соответствует высоким стандартам качества. Предназначается для вальцевания тонкостенных труб из цветных металлов диаметром 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 дюйм. Развальцовка 2369_z01 STAYER – отличный помощник в соединении труб систем отопления и водоснабжения, а также в прочих ремонтно-монтажных работах. Корпус изделия литой создан из износостойкой инструментальной стали, которая устойчива к механическому действию, не подвержена коррозии и обладает повышенной прочностью.

        Преимущества

        • Надежный
        • Долгий срок службы
        • Стальная матрица для длительного срока службы
        • Закаленный отшлифованный развальцовочный конус для качественной уплотнительной поверхности бортика