Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01

Преимущества

Надежный

Долгий срок службы

Стальная матрица для длительного срока службы



Закаленный отшлифованный развальцовочный конус для качественной уплотнительной поверхности бортика

Профессиональная развальцовка 2369_z01 компании STAYER соответствует высоким стандартам качества. Предназначается для вальцевания тонкостенных труб из цветных металлов диаметром 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 дюйм. Развальцовка 2369_z01 STAYER – отличный помощник в соединении труб систем отопления и водоснабжения, а также в прочих ремонтно-монтажных работах. Корпус изделия литой создан из износостойкой инструментальной стали, которая устойчива к механическому действию, не подвержена коррозии и обладает повышенной прочностью.