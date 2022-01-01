Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01
Арт. Ю00000017688
Развальцовка Stayer "Master" для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16" - 5/8" 2369_z01
Арт. Ю00000017688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|281
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Вес, кг
|0.751
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- Профессиональная развальцовка 2369_z01 компании STAYER соответствует высоким стандартам качества. Предназначается для вальцевания тонкостенных труб из цветных металлов диаметром 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 дюйм. Развальцовка 2369_z01 STAYER – отличный помощник в соединении труб систем отопления и водоснабжения, а также в прочих ремонтно-монтажных работах. Корпус изделия литой создан из износостойкой инструментальной стали, которая устойчива к механическому действию, не подвержена коррозии и обладает повышенной прочностью.
Преимущества
- Надежный
- Долгий срок службы
- Стальная матрица для длительного срока службы
- Закаленный отшлифованный развальцовочный конус для качественной уплотнительной поверхности бортика