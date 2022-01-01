Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
Арт. X13280151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|наколенники
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Тип застежки
|липучка
- Матерчатые наколенники "SOFT" 2-11197 Stayer имеют пластиковые накладки и оптимально подходят для выполнения различных работ с напольными покрытиями: укладки плитки, камня, паркета, ламината и т.д. Наколенники просто незаменимы, ведь они защищают колени от повреждений и длительных нагрузок, за счет чего работать становится гораздо комфортнее.
Преимущества
- Изготовлены из мягкого, легкого и прочного материала
- Матерчатые с пластиковой накладкой