Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197

Преимущества

Изготовлены из мягкого, легкого и прочного материала

Матерчатые с пластиковой накладкой

Матерчатые наколенники "SOFT" 2-11197 Stayer имеют пластиковые накладки и оптимально подходят для выполнения различных работ с напольными покрытиями: укладки плитки, камня, паркета, ламината и т.д. Наколенники просто незаменимы, ведь они защищают колени от повреждений и длительных нагрузок, за счет чего работать становится гораздо комфортнее.