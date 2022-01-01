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Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
1 000 ₽
Костюмы сварщика
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Арт. X13280151
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
    Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197
      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197

      Наколенники матерчатые с пластиковой накладкой Stayer SOFT 2-11197

      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280151

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		наколенники
      Тип застежки
      		липучка
      Все характеристики
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Матерчатые наколенники "SOFT" 2-11197 Stayer имеют пластиковые накладки и оптимально подходят для выполнения различных работ с напольными покрытиями: укладки плитки, камня, паркета, ламината и т.д. Наколенники просто незаменимы, ведь они защищают колени от повреждений и длительных нагрузок, за счет чего работать становится гораздо комфортнее.

        Преимущества

        • Изготовлены из мягкого, легкого и прочного материала
        • Матерчатые с пластиковой накладкой