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Напильник Stayer Profi 16602-20-2
5.0
1
580 ₽
Напильники
    Напильник Stayer Profi 16602-20-2
    Арт. Ю00000003036
    5.0
    1
    Напильник Stayer Profi 16602-20-2

      Напильник Stayer Profi 16602-20-2

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000003036
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник STAYER 16602-20-2 PROFI полукруглый, с двухкомпонентной рукояткой, № 2, 200мм. Подходит для работы с металлическими поверхностями. Используется для работы в мастерских и на производствах.

        Преимущества

        • Двойная насечка зубьев повышает производительность отпиливания металлических заготовок высокой твердости
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу