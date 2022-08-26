Напильник Stayer Profi 16602-20-2

Преимущества

Двойная насечка зубьев повышает производительность отпиливания металлических заготовок высокой твердости

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу

Напильник STAYER 16602-20-2 PROFI полукруглый, с двухкомпонентной рукояткой, № 2, 200мм. Подходит для работы с металлическими поверхностями. Используется для работы в мастерских и на производствах.