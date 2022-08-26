Напильник Stayer Profi 16602-20-2
Арт. Ю00000003036
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|200
|
Диаметр, мм
|8
С этим товаром смотрят
- Напильник STAYER 16602-20-2 PROFI полукруглый, с двухкомпонентной рукояткой, № 2, 200мм. Подходит для работы с металлическими поверхностями. Используется для работы в мастерских и на производствах.
Преимущества
- Двойная насечка зубьев повышает производительность отпиливания металлических заготовок высокой твердости
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу