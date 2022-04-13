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Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
5.0
2
65 ₽
Защитные стекла
    Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
    Арт. X13280221387
    5.0
    2
    Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
    Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
      Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
      Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм

      Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280221387
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Материал
      		поликарбонат
      Габариты, мм
      		226x106
      Вес, кг
      		0.01
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитное стекло изготовлено из специального пластика - поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон  от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. Подходит к маскам Корунд 5.

        Преимущества

        • Очень легкий вес
        • Высокая прозрачность
        • Отличные показатели светорассеивания
        • Теплоизоляции
        • Звукоизоляция
        • Возможность сгибать в холодном состоянии
        • Удароустойчивая
        • Хорошая стойкость к действию химикатов
        • Защита от  ультрафиолета 
        • Прочнее стекла
        • Не трескается на морозе
        • Капли от сварки не налипают