Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм
Арт. X13280221387
Характеристики
|
Производитель
|
Материал
|поликарбонат
|
Габариты, мм
|226x106
|
Вес, кг
|0.01
- Защитное стекло изготовлено из специального пластика - поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. Подходит к маскам Корунд 5.
Преимущества
- Очень легкий вес
- Высокая прозрачность
- Отличные показатели светорассеивания
- Теплоизоляции
- Звукоизоляция
- Возможность сгибать в холодном состоянии
- Удароустойчивая
- Хорошая стойкость к действию химикатов
- Защита от ультрафиолета
- Прочнее стекла
- Не трескается на морозе
- Капли от сварки не налипают