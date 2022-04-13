Поликарбонатное стекло для сварочных масок FoxWeld, 226x106 мм

Преимущества

Очень легкий вес

Высокая прозрачность

Отличные показатели светорассеивания

Теплоизоляции

Звукоизоляция

Возможность сгибать в холодном состоянии

Удароустойчивая

Хорошая стойкость к действию химикатов

Защита от ультрафиолета

Прочнее стекла

Не трескается на морозе

Капли от сварки не налипают

Защитное стекло изготовлено из специального пластика - поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. Подходит к маскам Корунд 5.