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Поликарбонатное стекло (105x45 мм)
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Защитные стекла
    Поликарбонатное стекло (105x45 мм)
    Арт. X132802168

      Поликарбонатное стекло (105x45 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802168

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поликарбонатное стекло (105x45 мм) изготовлено из специального пластика — поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон  от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. 

        Преимущества

        • Легкий вес
        • Высокая прозрачность
        • Отличные показатели светорассеивания
        • Теплоизоляции
        • Звукоизоляция
        • Возможность сгибать в холодном состоянии
        • Удароустойчиво
        • Хорошая стойкость к действию химикатов
        • Защита от  ультрафиолета
        • Прочнее стекла
        • Не трескается на морозе
        • Капли от сварки не налипают