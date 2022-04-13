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Поликарбонатное стекло, 115x95 мм
4.5
2
Найти аналог
Защитные стекла
    Поликарбонатное стекло, 115x95 мм
    Арт. X132802144
    4.5
    2
    Поликарбонатное стекло, 115x95 мм

      Поликарбонатное стекло, 115x95 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802144
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Материал
      		поликарбонат
      Габариты, мм
      		115x95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поликарбонатное стекло (115x95 мм) - изготовлено из специального пластика — поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон  от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. 

        Преимущества

        • Легкий вес
        • Высокая прозрачность
        • Отличные показатели светорассеивания
        • Теплоизоляции
        • Звукоизоляция
        • Возможность сгибать в холодном состоянии
        • Удароустойчиво
        • Хорошая стойкость к действию химикатов
        • Защита от  ультрафиолета
        • Прочнее стекла
        • Не трескается на морозе
        • Капли от сварки не налипают