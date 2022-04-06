Защитное поликарбонатное стекло, 96x51 мм
Арт. X132802179
Характеристики
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Производитель
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Материал
|поликарбонат
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Габариты, мм
|96x51
- Защитное стекло (96x51 мм) изготовлено из специального пластика — поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри.
Преимущества
- Легкий вес
- Высокая прозрачность
- Отличные показатели светорассеивания
- Теплоизоляции
- Звукоизоляция
- Возможность сгибать в холодном состоянии
- Удароустойчиво
- Хорошая стойкость к действию химикатов
- Защита от ультрафиолета
- Прочнее стекла
- Не трескается на морозе
- Капли от сварки не налипают