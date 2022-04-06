Защитное поликарбонатное стекло, 96x51 мм

Преимущества

Легкий вес

Высокая прозрачность

Отличные показатели светорассеивания

Теплоизоляции

Звукоизоляция

Возможность сгибать в холодном состоянии

Удароустойчиво

Хорошая стойкость к действию химикатов

Защита от ультрафиолета

Прочнее стекла

Не трескается на морозе

Капли от сварки не налипают

Защитное стекло (96x51 мм) изготовлено из специального пластика — поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри.