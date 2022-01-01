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Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М (-20°C) 4 л.
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Омыватели стекол
    Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М (-20°C) 4 л.
    Арт. X131506126

      Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М (-20°C) 4 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506126

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М 4 л. - предназначена для использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и его контур от замерзания при температуре до -20°С позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол.