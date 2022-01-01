Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М (-20°C) 4 л.

Стеклоомывающая жидкость ЭЛИТА-М 4 л. - предназначена для использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и его контур от замерзания при температуре до -20°С позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол.