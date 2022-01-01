Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION канистра 5л (- 30 )

Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION применяется при низких температурах до -30 градусов. Подходит для удаления загрязнений со стекол, зеркал и фар. Придает стеклянной поверхности блеск без разводов. Улучшает обзор на дороге и повышает безопасность движения. Не повреждает лакокрасочное покрытие, хромированные, пластиковые и резиновые поверхности. Жидкость не содержит метанол.