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Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION канистра 5л (- 30 )
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Омыватели стекол
    Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION канистра 5л (- 30 )
    Арт. X131506125
    Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION канистра 5л (- 30 )

      Стеклоомывающая жидкость FREEZE PROTECTION канистра 5л (- 30 )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506125

      Характеристики

      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		5
      Материал упаковки
      		пластик
      Мин. рабочая температура, °С
      		-30
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоомывающая жидкость  FREEZE PROTECTION применяется при низких температурах до -30 градусов. Подходит для удаления загрязнений со стекол, зеркал и фар. Придает стеклянной поверхности блеск без разводов. Улучшает обзор на дороге и повышает безопасность движения. Не повреждает лакокрасочное покрытие, хромированные, пластиковые и резиновые поверхности. Жидкость не содержит метанол.