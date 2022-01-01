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Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л
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Омыватели стекол
    Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л
    Арт. X131506274
    Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л

      Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506274

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л - применяется для очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при пониженных температурах окружающей среды до - 20 С. В состав входят только качественные компоненты: смесь спиртов, диэтиленгликоль, вода, ПАВ, отдушки. Без метанола. Не оставляет разводов, безопасен для металлов, пластика и резины. Имеет приятный запах.