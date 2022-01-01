Стеклоомывающая жидкость Каскад -20 С, 4 л - применяется для очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при пониженных температурах окружающей среды до - 20 С. В состав входят только качественные компоненты: смесь спиртов, диэтиленгликоль, вода, ПАВ, отдушки. Без метанола. Не оставляет разводов, безопасен для металлов, пластика и резины. Имеет приятный запах.