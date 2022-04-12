Омыватель стекол концентрат Lavr АнтиМуха Crystal Ln1225 (120 мл)
Арт. X131506237
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|стеклоомыватель летний
|
Объем, л
|0.12
- Омыватель стекол Lavr АнтиМуха Crystal Ln1225 (120 мл) - концентрат жидкости для очистки стекол и фар автомобиля. Средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Экономично расходуется и обладает нейтральным запахом.
Преимущества
- Быстро и эффективно удаляет дорожную пыль, следы насекомых, жирные пятна и другие виды загрязнений с ветрового стекла автомобиля
- Не оставляет разводов и пленки после высыхания
- Предохраняет систему омывания от образования вредных отложений
- Высококонцентрированный состав экономично расходуется