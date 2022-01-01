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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т
4 810 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т
Арт. О00000031433
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т

Домкрат гидравлический бутылочный телескопический с увеличенной высотой подъёма Stels 51141, 6 т

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4 810 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031433

Характеристики

Производитель
Stels
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
121.5x116x196
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 810 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 6 т, STELS 51141 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Конструкция домкрата рассчитана на подъем без рывков. Также есть специальный клапан, который стравливает давление при попытке поднять излишне тяжелый груз.

    Преимущества

    • Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения
    • Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата
    • Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем
    • Домкрат во время работы должен быть установлен на горизонтальной ровной и твердой поверхности
    • После поднятия груза необходимо использовать специальные стойки-подставки для его поддерживания
    • Запрещается производить любого вида работы под поднятым грузом при отсутствии поддерживающих его подставок
    • Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия
    • STELS 51141 выполнен на стальном основании
    • Клапан безопасности предотвращает подъем груза, масса которого превышает массу заявленную производителем
    • Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ