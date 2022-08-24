Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм

Преимущества

Инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, рабочие части закалены до твердости 41 HRC, что обеспечивает высокий рабочий ресурс

Толщина прутьев составляет 16 мм, они сварены под углом 90 градусов, это обеспечивает надежность инструмента и равномерное воздействие на крепеж

Крестовина усилена специальными накладками в месте сварки прутьев, что повышает прочностные характеристики и увеличивает срок службы ключа

В комплект входит переходник с посадочным квадратом 1/2", что расширяет возможности применения ключа — его можно использовать с любыми торцевыми головками с соответствующим присоединительным квадратом

Антикоррозийное покрытие защищает инструмент от ржавчины

Комплектация

Ключ 17х19х21х22 мм

Переходник 1/2"

Усиленный баллонный ключ-крест Stels 14249 с переходником на 1/2 дюйма, под крепежи 17 х 19 х 21 х 22 мм, предназначен для демонтажа и установки автомобильных колес. Несъемные шестигранные торцевые головки рассчитаны на колесные гайки и болты самых распространенных размеров. Ключ предназначен для использования в автоцентрах, для самостоятельного обслуживания автомобиля, а также пригодится в поездке.