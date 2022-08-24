Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
Арт. О00000034697
Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
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- Усиленный баллонный ключ-крест Stels 14249 с переходником на 1/2 дюйма, под крепежи 17 х 19 х 21 х 22 мм, предназначен для демонтажа и установки автомобильных колес. Несъемные шестигранные торцевые головки рассчитаны на колесные гайки и болты самых распространенных размеров. Ключ предназначен для использования в автоцентрах, для самостоятельного обслуживания автомобиля, а также пригодится в поездке.
Преимущества
- Инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, рабочие части закалены до твердости 41 HRC, что обеспечивает высокий рабочий ресурс
- Толщина прутьев составляет 16 мм, они сварены под углом 90 градусов, это обеспечивает надежность инструмента и равномерное воздействие на крепеж
- Крестовина усилена специальными накладками в месте сварки прутьев, что повышает прочностные характеристики и увеличивает срок службы ключа
- В комплект входит переходник с посадочным квадратом 1/2", что расширяет возможности применения ключа — его можно использовать с любыми торцевыми головками с соответствующим присоединительным квадратом
- Антикоррозийное покрытие защищает инструмент от ржавчины
Комплектация
- Ключ 17х19х21х22 мм
- Переходник 1/2"