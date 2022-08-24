Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
5.0
1
1 070 ₽
Ключи
    Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
    Арт. О00000034697
    5.0
    1
    Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
    Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
      Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм
      Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм

      Ключ-крест баллонный, усиленный, под квадрат 1/2", с переходником Stels 14249, 17х19х21х22 мм

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034697
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
      70 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 50мкм) нитка
      110 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 50мкм) нитка
      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
      12 460 ₽
      5.0
      Набор инструментов Berger BG095-1214 универсальный, 95 предметов
      Брусок шлифовальный абразивный ''Лодочка'' Stayer Master 3573-20, 200 мм
      150 ₽
      5.0
      Брусок шлифовальный абразивный ''Лодочка'' Stayer Master 3573-20, 200 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Напильник трехгранный №2 Сибртех 16030, 250 мм
      340 ₽
      5.0
      Напильник трехгранный №2 Сибртех 16030, 250 мм
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14105, 82 штуки
      7 560 ₽
      4.8
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14105, 82 штуки
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      200 ₽
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Усиленный баллонный ключ-крест Stels 14249 с переходником на 1/2 дюйма, под крепежи 17 х 19 х 21 х 22 мм, предназначен для демонтажа и установки автомобильных колес. Несъемные шестигранные торцевые головки рассчитаны на колесные гайки и болты самых распространенных размеров. Ключ предназначен для использования в автоцентрах, для самостоятельного обслуживания автомобиля, а также пригодится в поездке.

        Преимущества

        • Инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, рабочие части закалены до твердости 41 HRC, что обеспечивает высокий рабочий ресурс
        • Толщина прутьев составляет 16 мм, они сварены под углом 90 градусов, это обеспечивает надежность инструмента и равномерное воздействие на крепеж
        • Крестовина усилена специальными накладками в месте сварки прутьев, что повышает прочностные характеристики и увеличивает срок службы ключа
        • В комплект входит переходник с посадочным квадратом 1/2", что расширяет возможности применения ключа — его можно использовать с любыми торцевыми головками с соответствующим присоединительным квадратом
        • Антикоррозийное покрытие защищает инструмент от ржавчины

        Комплектация

        • Ключ 17х19х21х22 мм
        • Переходник 1/2"