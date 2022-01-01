Стенд балансировочный B-600 AE&T

Автоматическое закручивание прижимной гайки простым нажатием педали - для закрепления колеса на удлиненном валу.

Двухкординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться балансировочные грузы. При этом программное обеспечение имеет функцию AUTOPROGRAMM, позволяющую автоматически задавать схему расположения балансировочных грузов для стальных и алюминиевых дисков, исходя из этих данных, рассчитывая ширину АВТОМАТИЧЕСКИ.

Светодиодная подсветка. Подсветка осуществляется с помощью двух мощных светодиодов, расположенных на корпусе станка со стороны шпинделя. Красивая лицевая панель с цифровым дисплеем и диодной панелью визуализации мест установки корректирующих грузов (без LCD монитора).

Лазерная навигация в режиме «6 часов» - линия, указатель положения места установки для повышения точности установки клеящихся грузов. Программы для высококачественной балансировки колес с дисками из легких сплавов: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами.

Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре фирмы Texas Instruments, предназначенном для индустриальных применений. Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса (применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).