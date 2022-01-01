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Стенд балансировочный B-600 AE&T
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Стенды для правки дисков
    Стенд балансировочный B-600 AE&T
    Арт. aet_2119
    Стенд балансировочный B-600 AE&T

      Стенд балансировочный B-600 AE&T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_2119

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Автоматическое закручивание прижимной гайки простым нажатием педали - для закрепления колеса на удлиненном валу.

        Двухкординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться балансировочные грузы. При этом программное обеспечение имеет функцию AUTOPROGRAMM, позволяющую автоматически задавать схему расположения балансировочных грузов для стальных и алюминиевых дисков, исходя из этих данных, рассчитывая ширину АВТОМАТИЧЕСКИ.

        Светодиодная подсветка. Подсветка осуществляется с помощью двух мощных светодиодов, расположенных на корпусе станка со стороны шпинделя. Красивая лицевая панель с цифровым дисплеем и диодной панелью визуализации мест установки корректирующих грузов (без LCD монитора).

        Лазерная навигация в режиме «6 часов» - линия, указатель положения места установки для повышения точности установки клеящихся грузов. Программы для высококачественной балансировки колес с дисками из легких сплавов: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами.

        Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре фирмы Texas Instruments, предназначенном для индустриальных применений. Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса (применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).