Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
Арт. Х1308194
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Механический степлер Bosch НТ 8 0.603.038.000 предназначен для выполнения работ по обтяжке тканью мебели, а также для крепления изолирующего материала. Возможность работы скобами от 4 мм до 8 мм.
Особенности и преимущества:
- Цельнометаллический корпус.
- Для удобства применения степлера Bosch НТ 8 0.603.038.000 на рукоятке сделана мягкая, не скользящая накладка.
- Оснащен стопором рукоятки.