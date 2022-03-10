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Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
5.0
2
1 730 ₽
Степлеры механические
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Арт. Х1308194
    5.0
    2
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
    Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)
      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)

      Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)

      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Механический степлер Bosch НТ 8 0.603.038.000 предназначен для выполнения работ по обтяжке тканью мебели, а также для крепления изолирующего материала. Возможность работы скобами от 4 мм до 8 мм.

        Особенности и преимущества:

        • Цельнометаллический корпус.
        • Для удобства применения степлера Bosch НТ 8 0.603.038.000 на рукоятке сделана мягкая, не скользящая накладка.
        • Оснащен стопором рукоятки.