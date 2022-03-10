Степлер механический BOSCH HT 8 0.603.038.000 (4-8 мм)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Цельнометаллический корпус.

Для удобства применения степлера Bosch НТ 8 0.603.038.000 на рукоятке сделана мягкая, не скользящая накладка.

Оснащен стопором рукоятки.

Механический степлер Bosch НТ 8 0.603.038.000 предназначен для выполнения работ по обтяжке тканью мебели, а также для крепления изолирующего материала. Возможность работы скобами от 4 мм до 8 мм.