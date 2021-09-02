Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
Арт. Х130852
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Мебельный степлер MATRIX MASTER 40903 применяется для обивки мебели и других конструкций. Он обладает повышенным рабочим ресурсом за счет использования для его изготовления качественных материалов.
Особенности и преимущества:
- Используется для крепления тонких материалов к древесине, когда применимы короткие скобы.
- Используется со скобами (41206, 41208).
- Изготовлен из хромированной инструментальной стали, стойкой к коррозии.
- Удобный в работе, эффективный, полностью стальной степлер.