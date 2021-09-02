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Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
4.5
4
910 ₽
Степлеры механические
    Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
    Арт. Х130852
    4.5
    4
    Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
    Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
      Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
      Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

      Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130852
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Мебельный степлер MATRIX MASTER 40903 применяется для обивки мебели и других конструкций. Он обладает повышенным рабочим ресурсом за счет использования для его изготовления качественных материалов.

        Особенности и преимущества:

        • Используется для крепления тонких материалов к древесине, когда применимы короткие скобы.
        • Используется со скобами (41206, 41208).
        • Изготовлен из хромированной инструментальной стали, стойкой к коррозии.
        • Удобный в работе, эффективный, полностью стальной степлер.