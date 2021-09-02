Степлер мебельный MATRIX 40903 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Используется для крепления тонких материалов к древесине, когда применимы короткие скобы.

Используется со скобами (41206, 41208).

Изготовлен из хромированной инструментальной стали, стойкой к коррозии.

Удобный в работе, эффективный, полностью стальной степлер.

Мебельный степлер MATRIX MASTER 40903 применяется для обивки мебели и других конструкций. Он обладает повышенным рабочим ресурсом за счет использования для его изготовления качественных материалов.