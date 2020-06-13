Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX Master 40905

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.

Изготовлен из пластика методом литья.

Рукоятка степлера имеет эргономичную форму, а также обладает специальной петлей, фиксирующей ручки, для исключения случайного выстрела скобой и ранения рабочего или окружающих.

Четырехфункциональный пластиковый мебельный степлер MATRIX MASTER 40905 - это удобный и эффективный ручной инструмент, который имеет универсальный механизм, позволяющий использовать 4 типа расходного материала: скобы - 28, 53, гвозди - 300 и штифты - 500. Степлер прочен и долговечен,так как его корпус выполнен из ударостойкого материала - АБС-пластика.