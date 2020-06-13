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Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX Master 40905
5.0
1
Найти аналог
Степлеры механические
    Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX Master 40905
    Арт. Х1308126
    5.0
    1
    Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX Master 40905

      Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX Master 40905

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Четырехфункциональный пластиковый мебельный степлер MATRIX MASTER 40905 - это  удобный и эффективный ручной инструмент, который имеет универсальный механизм, позволяющий использовать 4 типа расходного материала: скобы - 28, 53, гвозди - 300 и штифты - 500. Степлер прочен и долговечен,так как его корпус выполнен из ударостойкого материала - АБС-пластика.

        Особенности и преимущества:

        • Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.
        • Изготовлен из пластика методом литья.
        • Рукоятка степлера имеет эргономичную форму, а также обладает специальной петлей, фиксирующей ручки, для исключения случайного выстрела скобой и ранения рабочего или окружающих.