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Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
5.0
2
780 ₽
Степлеры механические
    Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
    Арт. Х132328
    5.0
    2
    Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
    Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
    Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
      Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
      Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
      Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)

      Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132328
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stelgrit
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Мебельный степлер STELGRIT для скоб 4-14x0.7 мм 643103, представляет собой удобный инструмент для сбора мебели.

        Особенности и преимущества:

        • Предназначен для надежного скрепления материалов с ДСП, твердыми и мягкими породами древесины. 
        • Гарантирует высокое качество скрепления. 
        • Корпус из инструментальной стали обеспечивает прочность конструкции.
        • Оснащен пружинным ударным механизмом с регулировкой силы удара и ударопоглащающей резиновой вставкой в нижней части рукоятки, снижающей ударную нагрузку на руку. 
        • Рабочие части изготовлены из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает срок службы. 
        • Для применения со степлером рекомендуются скобы с шириной проволоки 0,7 мм, высотой 4-14 мм.