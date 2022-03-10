Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)
Арт. Х132328
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Мебельный степлер STELGRIT для скоб 4-14x0.7 мм 643103, представляет собой удобный инструмент для сбора мебели.
Особенности и преимущества:
- Предназначен для надежного скрепления материалов с ДСП, твердыми и мягкими породами древесины.
- Гарантирует высокое качество скрепления.
- Корпус из инструментальной стали обеспечивает прочность конструкции.
- Оснащен пружинным ударным механизмом с регулировкой силы удара и ударопоглащающей резиновой вставкой в нижней части рукоятки, снижающей ударную нагрузку на руку.
- Рабочие части изготовлены из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает срок службы.
- Для применения со степлером рекомендуются скобы с шириной проволоки 0,7 мм, высотой 4-14 мм.