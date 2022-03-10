Степлер мебельный STELGRIT 643103 ( для скоб 4 - 14 мм)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Предназначен для надежного скрепления материалов с ДСП, твердыми и мягкими породами древесины.

Гарантирует высокое качество скрепления.

Корпус из инструментальной стали обеспечивает прочность конструкции.

Оснащен пружинным ударным механизмом с регулировкой силы удара и ударопоглащающей резиновой вставкой в нижней части рукоятки, снижающей ударную нагрузку на руку.

Рабочие части изготовлены из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает срок службы.

Для применения со степлером рекомендуются скобы с шириной проволоки 0,7 мм, высотой 4-14 мм.

Мебельный степлер STELGRIT для скоб 4-14x0.7 мм 643103, представляет собой удобный инструмент для сбора мебели.