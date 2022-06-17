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Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
5.0
2
Найти аналог
Степлеры механические
    Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
    Арт. О00000012906
    5.0
    2
    Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
    Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
      Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
      Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)

      Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012906
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Степлер мебельный «Вихрь» применяется при работах по обивке мебели, сборке шкафов и других работах. 

        Особенности и преимущества:

        • Степлер Вихрь используется для закрепления тонкого материала к деревянной основе. Это может быть ткань, пленка или тонкая листовая фанера.
        • Инструмент оснащен регулировкой силы удара и фиксатором рукоятки.

        Комплектация:

        1. Степлер.
        2. Скобы 8 мм - 200 шт.
        3. Упаковка - блистер.