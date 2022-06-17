Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Степлер Вихрь используется для закрепления тонкого материала к деревянной основе. Это может быть ткань, пленка или тонкая листовая фанера.

Инструмент оснащен регулировкой силы удара и фиксатором рукоятки.

Комплектация:

Степлер. Скобы 8 мм - 200 шт. Упаковка - блистер.

Степлер мебельный «Вихрь» применяется при работах по обивке мебели, сборке шкафов и других работах.