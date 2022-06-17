Степлер мебельный Вихрь ( для скоб 4 - 14 мм, тип 53)
Арт. О00000012906
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
Описание товара:Степлер мебельный «Вихрь» применяется при работах по обивке мебели, сборке шкафов и других работах.
Особенности и преимущества:
- Степлер Вихрь используется для закрепления тонкого материала к деревянной основе. Это может быть ткань, пленка или тонкая листовая фанера.
- Инструмент оснащен регулировкой силы удара и фиксатором рукоятки.
Комплектация:
- Степлер.
- Скобы 8 мм - 200 шт.
- Упаковка - блистер.