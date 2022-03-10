Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Для скоб типа "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа "J" (12, 15 мм).

Регулируемый удар.

Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания).

Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы.

Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения.

Прочный литой алюминиевый корпус.

Механизм, исключающий заедание скобы.

Степлер с регулировкой силы удара High/Low для скоб типа G 6-14 мм и шпилек J 12-15 мм Stanley Heavy Duty 6-TR250 широко распространен среди мастеров мебельного производства. Подходит для скрепления между собой различных материалов.