Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
Арт. Х132329
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Степлер с регулировкой силы удара High/Low для скоб типа G 6-14 мм и шпилек J 12-15 мм Stanley Heavy Duty 6-TR250 широко распространен среди мастеров мебельного производства. Подходит для скрепления между собой различных материалов.
Особенности и преимущества:
- Для скоб типа "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа "J" (12, 15 мм).
- Регулируемый удар.
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания).
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы.
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения.
- Прочный литой алюминиевый корпус.
- Механизм, исключающий заедание скобы.