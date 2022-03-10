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Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
5.0
2
2 980 ₽
Степлеры механические
    Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
    Арт. Х132329
    5.0
    2
    Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
    Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
      Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)
      Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)

      Степлер механический STANLEY 6-TR250 Heavy Duty (для скоб тип "G" 6-14 мм)

      2 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х132329
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      2 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Степлер с регулировкой силы удара High/Low для скоб типа G 6-14 мм и шпилек J 12-15 мм Stanley Heavy Duty 6-TR250 широко распространен среди мастеров мебельного производства. Подходит для скрепления между собой различных материалов. 

        Особенности и преимущества:

        • Для скоб типа "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа "J" (12, 15 мм).
        • Регулируемый удар.
        • Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания).
        • Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы.
        • Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения.
        • Прочный литой алюминиевый корпус.
        • Механизм, исключающий заедание скобы.