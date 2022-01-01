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Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416
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Степлеры механические
    Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416
    Арт. Х132354
    Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416

      Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132354

      Характеристики

      Производитель
      		Novus
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Механический степлер Novus J 02 AL 030-0416 предназначен для декорирования дома и сада. Корпус выполнен из прочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Данная модель отлично подходит для крепления силовых кабелей до 50 В и диаметром до 6 мм. Небольшой вес упрощает длительную эксплуатацию инструмента.