Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416

Механический степлер Novus J 02 AL 030-0416 предназначен для декорирования дома и сада. Корпус выполнен из прочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Данная модель отлично подходит для крепления силовых кабелей до 50 В и диаметром до 6 мм. Небольшой вес упрощает длительную эксплуатацию инструмента.