Степлер NOVUS механический J02 (AL) 030-0416
Арт. Х132354
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
Механический степлер Novus J 02 AL 030-0416 предназначен для декорирования дома и сада. Корпус выполнен из прочного пластика, что увеличивает срок службы инструмента. Данная модель отлично подходит для крепления силовых кабелей до 50 В и диаметром до 6 мм. Небольшой вес упрощает длительную эксплуатацию инструмента.