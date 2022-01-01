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Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
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Степлеры механические
    Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
    Арт. Х132352
    Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
    Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
    Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
    Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
      Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
      Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
      Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
      Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390

      Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132352

      Характеристики

      Производитель
      		Novus
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Лёгкий степлер небольшого размера, имеет высокотехнологичный пластмассовый корпус массивной конструкции. Используется для универсального применения. Особенности: регулировка силы удара, дистанционный стопор для точного соединения скобами, функция повторного удара, фиксация рукоятки, прозрачное окошко для контроля количества скоб.