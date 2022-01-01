Степлер NOVUS механический J16 (EADHG) 030-0390
Арт. Х132352
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
Лёгкий степлер небольшого размера, имеет высокотехнологичный пластмассовый корпус массивной конструкции. Используется для универсального применения. Особенности: регулировка силы удара, дистанционный стопор для точного соединения скобами, функция повторного удара, фиксация рукоятки, прозрачное окошко для контроля количества скоб.