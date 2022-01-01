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Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386
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Степлеры механические
    Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386
    Арт. Х132351
    Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386

      Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132351

      Характеристики

      Производитель
      		Novus
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Механический степлер Novus J 19 EADHG 030-0386 - массивный инструмент, выполненный из цинкового литья под давлением. Специальная ударная функция обеспечивает равномерную работу и одинаковую силу удара на каждый крепежный элемент. Будет удобен для работ как с мягкой, так и с твердой древесиной.