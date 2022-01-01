Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386

Механический степлер Novus J 19 EADHG 030-0386 - массивный инструмент, выполненный из цинкового литья под давлением. Специальная ударная функция обеспечивает равномерную работу и одинаковую силу удара на каждый крепежный элемент. Будет удобен для работ как с мягкой, так и с твердой древесиной.