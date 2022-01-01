Степлер NOVUS механический J19 (EADHG) 030-0386
Арт. Х132351
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
Механический степлер Novus J 19 EADHG 030-0386 - массивный инструмент, выполненный из цинкового литья под давлением. Специальная ударная функция обеспечивает равномерную работу и одинаковую силу удара на каждый крепежный элемент. Будет удобен для работ как с мягкой, так и с твердой древесиной.