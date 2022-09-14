Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
Арт. Х1308670
Характеристики
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Производитель
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Вместимость магазина, шт
|200
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
Степлер в кейсе Sturm 1071-01-S1 используется при сборе мебели для соединения деталей, например ДСП с тканью или деревом. Корпус металлический с электростатическим покрытием, которое обеспечивает долговечность применения. Имеет механизм для регулировки силы удара, что позволяет делать отверстия различной глубины. Работает совместно со скобами. Расположен в пластиковом кейсе удобным для транспортировки.