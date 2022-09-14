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Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
5.0
1
Найти аналог
Степлеры механические
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
    Арт. Х1308670
    5.0
    1
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
    Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами
      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами

      Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308670
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Вместимость магазина, шт
      		200
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Степлер в кейсе Sturm 1071-01-S1 используется при сборе мебели для соединения деталей, например ДСП с тканью или деревом. Корпус металлический с электростатическим покрытием, которое обеспечивает долговечность применения. Имеет механизм для регулировки силы удара, что позволяет делать отверстия различной глубины. Работает совместно со скобами. Расположен в пластиковом кейсе удобным для транспортировки.