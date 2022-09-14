Степлер ручной STURM 1071-01-S1 в комплекте со скобами

Степлер в кейсе Sturm 1071-01-S1 используется при сборе мебели для соединения деталей, например ДСП с тканью или деревом. Корпус металлический с электростатическим покрытием, которое обеспечивает долговечность применения. Имеет механизм для регулировки силы удара, что позволяет делать отверстия различной глубины. Работает совместно со скобами. Расположен в пластиковом кейсе удобным для транспортировки.