Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230
Найти аналог
Стержни для блоков радиаторов отопления
    Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230
    Арт. X169127583861
    Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230

      Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169127583861

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		стержень
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластиковый стержень M 525 Luxor 67790230 используется для соединения труб из металлопластика и полипропилена типа ТР 95 и ТР 97 с двумя соединениями (вентили с обратным корпусом и прямые вентили с коленом на 900, соединенные с распределителями М 340, М 340/А, М 350, М 350/А, М 360, М 360/А, М 370, М 370/А). Изделие выполнено из прочного пластика.