Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230
Арт. X169127583861
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип
|стержень
|
Материал
|пластик
- Пластиковый стержень M 525 Luxor 67790230 используется для соединения труб из металлопластика и полипропилена типа ТР 95 и ТР 97 с двумя соединениями (вентили с обратным корпусом и прямые вентили с коленом на 900, соединенные с распределителями М 340, М 340/А, М 350, М 350/А, М 360, М 360/А, М 370, М 370/А). Изделие выполнено из прочного пластика.