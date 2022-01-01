Стержень для блоков LUXOR M 525 пласт. 67790230

Пластиковый стержень M 525 Luxor 67790230 используется для соединения труб из металлопластика и полипропилена типа ТР 95 и ТР 97 с двумя соединениями (вентили с обратным корпусом и прямые вентили с коленом на 900, соединенные с распределителями М 340, М 340/А, М 350, М 350/А, М 360, М 360/А, М 370, М 370/А). Изделие выполнено из прочного пластика.