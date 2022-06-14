Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см

Преимущества

Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстроеразъединение

Изготовлен из высокопрочной инструментальной стали

Стержень телескопический T4P 0502220, 115-200 см применяется для удлинения рукоятки малярных валиков и макловиц привыполнении отделочных работ в труднодоступных местах и на высокорасположенных поверхностях.