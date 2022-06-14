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Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
5.0
3
360 ₽
Удлинители для малярных валиков
    Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
    Арт. Х153710862
    5.0
    3
    Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
    Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
      Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
      Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см

      Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710862
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		удлинитель
      Совместимый инструмент
      		валики
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержень телескопический T4P 0502220, 115-200 см применяется для удлинения рукоятки малярных валиков и макловиц привыполнении отделочных работ в труднодоступных местах и на высокорасположенных поверхностях.

        Преимущества

        • Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстроеразъединение
        • Изготовлен из высокопрочной инструментальной стали