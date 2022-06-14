Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
Арт. Х153710862
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип комплектующего
|удлинитель
|
Совместимый инструмент
|валики
- Стержень телескопический T4P 0502220, 115-200 см применяется для удлинения рукоятки малярных валиков и макловиц привыполнении отделочных работ в труднодоступных местах и на высокорасположенных поверхностях.
Преимущества
- Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстроеразъединение
- Изготовлен из высокопрочной инструментальной стали