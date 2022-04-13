Стержни для клеевого пистолета Stayer 2-06821-T-S06 (11x200, 6 шт.)
Арт. X13172116
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Диаметр, мм
|11
|
Длина, мм
|200
Похожие товары с Диаметр, мм
- Прозрачные клеевые стержни STAYER 2-06821-T-S06, 6 шт - это расходный материал для термоклеевого пистолета, применяющийся для быстрого, эффективного и качественного склеивания ПВХ-пластика, стекла, ткани, металла, электроаппаратуры. Особенности и преимущества:
- Стержни имеют диаметр 11 мм и длину 200 мм.
- Они не токсичны, просты в применении, экономично расходуются, могут храниться длительный срок без потери своих свойств.
- Склеенные поверхности имеют отличные влагоустойчивые свойства.