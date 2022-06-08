Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
Арт. X13172126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|250
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- Стержень STEINEL 006792 является сменным элементом для клеевых пистолетов. Применяется для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначен для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.250 кг
Преимущества
- Высокая прочность
- Универсальность