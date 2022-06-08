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Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
5.0
2
1 040 ₽
Клеевые стержни
    Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
    Арт. X13172126
    5.0
    2
    Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
    Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
    Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
      Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
      Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)
      Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)

      Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики

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      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержень STEINEL 006792 является сменным элементом для клеевых пистолетов. Применяется для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначен для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.250 кг

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Универсальность