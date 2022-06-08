Клеевые стержни Steinel 006792 (черные, 10 шт.)

Преимущества

Высокая прочность

Универсальность

Стержень STEINEL 006792 является сменным элементом для клеевых пистолетов. Применяется для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Предназначен для таких материалов, как бумага, древесина, картон, фетра и ткань. Клеевые пистолеты имеют широкое применение в различных отраслях жизни человека, а также обеспечивают максимальное удобство при склеивании различных поверхностей, благодаря возможности дозирования и точности нанесения на нужный участок. Вес — 0.250 кг