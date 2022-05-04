Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761

Высокая прочность

Универсальность

Стержень клеевой ультра мощный (10 шт.) STEINEL 006761 - это сменный элемент, использующийся совместно с клеевыми пистолетами. Предназначен для соединений высокой прочности. Является универсальным и пригоден для различных материалов: бумаги, войлока, древесины, стекла. В наборе 10 шт.Преимущества