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Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
5.0
2
1 040 ₽
Клеевые стержни
    Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
    Арт. X13172129
    5.0
    2
    Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
    Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
      Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
      Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761

      Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики

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      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержень клеевой ультра мощный (10 шт.) STEINEL 006761 - это сменный элемент, использующийся совместно с клеевыми пистолетами. Предназначен для соединений высокой прочности. Является универсальным и пригоден для различных материалов: бумаги, войлока, древесины, стекла. В наборе 10 шт.
        Преимущества
        • Высокая прочность
        • Универсальность