Стержни клеевые Steinel ультра мощные (10шт) 006761
Арт. X13172129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|250
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- Стержень клеевой ультра мощный (10 шт.) STEINEL 006761 - это сменный элемент, использующийся совместно с клеевыми пистолетами. Предназначен для соединений высокой прочности. Является универсальным и пригоден для различных материалов: бумаги, войлока, древесины, стекла. В наборе 10 шт.
Преимущества
- Высокая прочность
- Универсальность