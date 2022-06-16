Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500

Преимущества

Поворачиваемая рукоять - для сохранения естественного положения рук

Пять фиксированных положений - для горизонтальной, вертикальной стрижки

Низкий уровень вибрации и шума для максимально комфортной работы

Эргономичная задняя рукоятка

Электрические ножницы STIGA SHT 500 256050002/14 предназначены для ухода за живой изгородью.Мощный двигатель обеспечивают чистую обрезку.Две рукоятки служат для надежного удержания инструмента.Поворотная рукоятка облегчает работу, обеспечивая эргономичное положение при резке.