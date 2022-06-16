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Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
5.0
2
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Электрические ножницы для изгороди Stihl SHT 500
    Арт. О00000013763
    5.0
    2
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
    Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500
      Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500

      Электрические ножницы для изгороди Stihl SHT 500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013763
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрические ножницы STIGA SHT 500 256050002/14 предназначены для ухода за живой изгородью.
        Мощный двигатель обеспечивают чистую обрезку.
        Две рукоятки служат для надежного удержания инструмента.
        Поворотная рукоятка облегчает работу, обеспечивая эргономичное положение при резке.

        Преимущества

        • Поворачиваемая рукоять - для сохранения естественного положения рук
        • Пять фиксированных положений - для горизонтальной, вертикальной стрижки
        • Низкий уровень вибрации и шума для максимально комфортной работы
        • Эргономичная задняя рукоятка