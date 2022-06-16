Электрический кусторез для садовой изгороди Stihl SHT 500

Электрические ножницы для изгороди Stihl SHT 500
Арт. О00000013763
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
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- -111 ₽
- Персональная скидка
- Электрические ножницы STIGA SHT 500 256050002/14 предназначены для ухода за живой изгородью.
Мощный двигатель обеспечивают чистую обрезку.
Две рукоятки служат для надежного удержания инструмента.
Поворотная рукоятка облегчает работу, обеспечивая эргономичное положение при резке.
Преимущества
- Поворачиваемая рукоять - для сохранения естественного положения рук
- Пять фиксированных положений - для горизонтальной, вертикальной стрижки
- Низкий уровень вибрации и шума для максимально комфортной работы
- Эргономичная задняя рукоятка