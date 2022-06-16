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Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
5.0
2
18 679 ₽
28 190 ₽
Воздуходувки
  • Персональная скидка
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Арт. О00000013779
5.0
2
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
  • Персональная скидка
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V

Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V

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  • -9 511 ₽
18 679 ₽
28 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000013779
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Особенности
мульчирование собранной травы
Цвет
желтый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -9 511 ₽
18 679 ₽
28 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензомоторная воздуходувка Stiga SBL 327 V 255127002/15 имеет три функции: обдув, всасывание и измельчение - для универсальности прибора. Кнопки управления расположены на ручке, благодаря чему воздуходувкой легко управлять. Мешок для мусора объемом 55 литров позволяет долго работать без перерыва на очистку.

    Преимущества

    • Мульчирование - для уменьшения объема мусора
    • Большой мешок для листьев - для долгой работы без перерыва
    • Бензиновый двигатель - для мобильности при передвижении
    • Изолированный от ручки двигатель - для снижения уровня вибрации
    • Кнопки управления на ручке - для простоты использования Stiga SBL 327 V 255127002/15