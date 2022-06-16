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Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
Арт. О00000013779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Особенности
|мульчирование собранной травы
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Цвет
|желтый
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- Бензомоторная воздуходувка Stiga SBL 327 V 255127002/15 имеет три функции: обдув, всасывание и измельчение - для универсальности прибора. Кнопки управления расположены на ручке, благодаря чему воздуходувкой легко управлять. Мешок для мусора объемом 55 литров позволяет долго работать без перерыва на очистку.
Преимущества
- Мульчирование - для уменьшения объема мусора
- Большой мешок для листьев - для долгой работы без перерыва
- Бензиновый двигатель - для мобильности при передвижении
- Изолированный от ручки двигатель - для снижения уровня вибрации
- Кнопки управления на ручке - для простоты использования Stiga SBL 327 V 255127002/15