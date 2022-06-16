Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V

Преимущества

Мульчирование - для уменьшения объема мусора

Большой мешок для листьев - для долгой работы без перерыва

Бензиновый двигатель - для мобильности при передвижении

Изолированный от ручки двигатель - для снижения уровня вибрации

Кнопки управления на ручке - для простоты использования Stiga SBL 327 V 255127002/15

Бензомоторная воздуходувка Stiga SBL 327 V 255127002/15 имеет три функции: обдув, всасывание и измельчение - для универсальности прибора. Кнопки управления расположены на ручке, благодаря чему воздуходувкой легко управлять. Мешок для мусора объемом 55 литров позволяет долго работать без перерыва на очистку.