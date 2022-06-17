Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E

Преимущества

Мульчирование - для естественного удобрения

Жесткий травосборник - для износостойкости STIGA Combi 40 E 294380068/ST1

Смотровое окно на мусоросборнике - для своевременной очистки

Складная рукоять - для экономии места при хранении

Электрический двигатель - отсутствие вредных выхлопов

Ручка сверху корпуса - для удобства переноски

Электрическая несамоходная газонокосилка STIGA Combi 40 E 294380068/ST1 - компактный агрегат для стрижки травы. Мусоросборник на 40 литров оснащен смотровым окошком для своевременного очищения. Мульчирующая насадка измельчает траву, тем самым создает природное удобрение для почвы. Рукоятку легко сложить для экономии места при хранении.