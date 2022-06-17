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Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
    Арт. О00000013773
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
    Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E

      Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013773
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Большие задние колеса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая несамоходная газонокосилка STIGA Combi 40 E 294380068/ST1 - компактный агрегат для стрижки травы. Мусоросборник на 40 литров оснащен смотровым окошком для своевременного очищения. Мульчирующая насадка измельчает траву, тем самым создает природное удобрение для почвы. Рукоятку легко сложить для экономии места при хранении.

        Преимущества

        • Мульчирование - для естественного удобрения
        • Жесткий травосборник - для износостойкости STIGA Combi 40 E 294380068/ST1
        • Смотровое окно на мусоросборнике - для своевременной очистки
        • Складная рукоять - для экономии места при хранении
        • Электрический двигатель - отсутствие вредных выхлопов
        • Ручка сверху корпуса - для удобства переноски