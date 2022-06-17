Электрическая газонокосилка Stiga Combi 40E
Арт. О00000013773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Большие задние колеса
|Да
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- Электрическая несамоходная газонокосилка STIGA Combi 40 E 294380068/ST1 - компактный агрегат для стрижки травы. Мусоросборник на 40 литров оснащен смотровым окошком для своевременного очищения. Мульчирующая насадка измельчает траву, тем самым создает природное удобрение для почвы. Рукоятку легко сложить для экономии места при хранении.
Преимущества
- Мульчирование - для естественного удобрения
- Жесткий травосборник - для износостойкости STIGA Combi 40 E 294380068/ST1
- Смотровое окно на мусоросборнике - для своевременной очистки
- Складная рукоять - для экономии места при хранении
- Электрический двигатель - отсутствие вредных выхлопов
- Ручка сверху корпуса - для удобства переноски