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Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
22 490 ₽
Скарификаторы
  • Персональная скидка
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Арт. О00000013759
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
  • Персональная скидка
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14
Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14

Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14

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22 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000013759

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Рекомендуемая площадь, м2
1200
Питание
сеть
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Вертикуттер STIGA SV 415 E – универсальный садовый прибор, который используется для рыхления и аэрации почвы, омоложения газонного покрытия, удаления сухой травы, мха, дерна, корней сорных растений. Такая обработка насыщает почву воздухом, уменьшает количество сорняков и тем самым улучшает рост растений на садовом или дачном участке. Скарификатор этой модели оборудован электрическим двигателем мощностью 1,5 кВт, эргономичным пластиковым корпусом, травосборником и двумя сменными рабочими механизмами. Эти механизмы выполняют конкретные задачи: вал с зубьями нужен для аэрации, а вал с ножами для обработки верхнего слоя земли. Вертикуттер имеет центральный контроллер, который позволяет изменять высоту ротора, регулируя таким образом глубину обработки. В режиме скарификатора прибор способен рыхлить слой почвы толщиной до 13 мм, а в режиме аэратора прочесывает траву высотой до 4,5 мм. Входящий в комплект вместительный травосборник на 50 литров собирает в себя подцепленную ножами или зубьями траву, корни, мох, освобождая оператора от необходимости уборки после использования аппарата. Примечание: для безопасной эксплуатации оборудования рекомендуется предварительно удалить с обрабатываемого участка земли камни. В Интернет-магазине “Бигам” STIGA SV 415 E можно купить по выгодному предложению.

    Преимущества аэратора STIGA SV 415 E:

    • Центральная регулировка глубины для различной почвы;
    • Травосборник объемом 50 литров;
    • Рабочая ширина 38 см;
    • Рукоятка, меняющая положение;
    • Колеса для удобства перемещения.

    Комплектация:

    • Электрический скарификатор;
    • Рабочий механизм с 20 ножами;
    • Рабочий механизм с 44 пружинными зубьями;
    • Травосборник;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Упаковка.