Электрический скарификатор Stiga SV 415 E 290002152/14

Вертикуттер STIGA SV 415 E – универсальный садовый прибор, который используется для рыхления и аэрации почвы, омоложения газонного покрытия, удаления сухой травы, мха, дерна, корней сорных растений. Такая обработка насыщает почву воздухом, уменьшает количество сорняков и тем самым улучшает рост растений на садовом или дачном участке. Скарификатор этой модели оборудован электрическим двигателем мощностью 1,5 кВт, эргономичным пластиковым корпусом, травосборником и двумя сменными рабочими механизмами. Эти механизмы выполняют конкретные задачи: вал с зубьями нужен для аэрации, а вал с ножами для обработки верхнего слоя земли. Вертикуттер имеет центральный контроллер, который позволяет изменять высоту ротора, регулируя таким образом глубину обработки. В режиме скарификатора прибор способен рыхлить слой почвы толщиной до 13 мм, а в режиме аэратора прочесывает траву высотой до 4,5 мм. Входящий в комплект вместительный травосборник на 50 литров собирает в себя подцепленную ножами или зубьями траву, корни, мох, освобождая оператора от необходимости уборки после использования аппарата. Примечание: для безопасной эксплуатации оборудования рекомендуется предварительно удалить с обрабатываемого участка земли камни. В Интернет-магазине “Бигам” STIGA SV 415 E можно купить по выгодному предложению.

Преимущества аэратора STIGA SV 415 E:

Центральная регулировка глубины для различной почвы;

Травосборник объемом 50 литров;

Рабочая ширина 38 см;

Рукоятка, меняющая положение;

Колеса для удобства перемещения.

Комплектация: