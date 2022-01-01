Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 3098H

Преимущества

Надежный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt 4165 AVS

Гидростатическая трансмиссия облегчает управление скоростным режимом

Панель управления с индикаторами рабочих параметров

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Сиденье Stiga classic

Травосборник на 240 л

Новая форма капота

Рулевое колесо Stiga Ergonomic с мягким покрытием

Бампер

Поворотная передняя ось

Широкие колеса не мнут газон

Место для хранения

Держатель стаканчика

Прицепное устройство в комплекте

Садовый трактор STIGA ESTATE 3098 H 2T2620281/ST1 отлично подходит для использования и в коммерческих, и в частных целях. Имеет гидростатическую трансмиссию, которая обеспечивает чрезвычайно плавное изменение скорости и превосходный комфорт во время вождения. Скорость управляется одной педалью, для переднего и заднего хода. Новый дизайн, удобное сиденье и мягкое рулевое колесо, оснащенный, снежным отвалом, вы можете пользоваться газонокосилкой круглый год, а благодаря светодиодным фарам очистка от снега и кошение вечером всегда безопасно даже в темное утреннее и вечернее время. Идеальный выбор для выполнения любых сложных работ в саду, от кошения и сбора травы до ее мульчирования и разбрасывания в качестве удобрения. Капот оснащается светодиодными фарами чтобы окончание стрижки газона всегда было комфортным. Прекрасная стрижка и непревзойденное качество сбора травы. Идеально подходит для больших зеленых зон, где необходим сбор травы. Вместительный травосборник легко разгрузить, благодаря чему остается больше времени на работу. Непревзойденный дизайн садового трактора, дополняет современный функционал трактора, который является лучшим в своем классе. Универсален. Рекомендуемая площадь кошения 4000 м2.