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Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
16 990 ₽
17 990 ₽
Садовые измельчители
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
    Арт. О00000013757
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
    Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт
      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт

      Электрический измельчитель садовый Stiga BIO MASTER 2200 Вт

      • -1 000 ₽
      16 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000013757

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		443x487x945
      Цвет
      		черный, желтый
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      16 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый измельчитель STIGA BIO MASTER 2200 будет полезен при осенней уборке во дворе, в саду, на даче или в парке. Этот компактный агрегат с легкостью превратит опавшие листья, солому, скошенную траву и спиленные сучья в мелкую стружку, которую затем можно использовать в качестве удобрения растений, укрытия цветов на зиму, или насыпного покрытия. Его легко собирать и демонтировать, а при транспортировке и хранении измельчитель модели STIGA BIO MASTER 2200 290000222 st1 не займет большого пространства. Оснащение инструмента вместительным мешком позволяет сохранить территорию чистой, и собрать в травосборнике вплоть до пятидесяти литров сырья для будущего компоста. Объемные колеса без труда пройдут даже по неровной земле, поэтому измельчитель так удобно использовать. Купить электрический измельчитель BIO MASTER 2200 стоит потому, что он способен разрубать ветви деревьев обхватом до четырех сантиметров, и перемалывать целые пучки веток кустарников. Более того, измельчитель работает от электросети, что делает его экологичным, и безопасным для здоровья. Такой прибор будет полезен на любом зеленеющем участке

        Преимущества STIGA BIO MASTER

        • Комфортно использовать
        • Легко очищать и обслуживать
        • Полезный
        • Производительный
        • Портативный
        • Малогабаритный
        • Маневренный
        • Экологически безопасный
        • Полезный
        • Универсальный