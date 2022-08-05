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Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
5.0
1
22 100 ₽
35 290 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Арт. О00000038494
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -13 190 ₽
22 100 ₽
35 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000038494
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Нет
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -13 190 ₽
22 100 ₽
35 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1 применяется для скашивания газонной травы на небольших участках. Эффективная работа. Благодаря округлым лезвиям, которые отличается устойчивостью к повреждениям и вибрации, достигается высокая производительность работы. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, который обеспечивает высокую производительность и простоту обслуживания. Для удобства пользователя предусмотрена регулируемая по высоте эргономичная рукоятка.

    Преимущества

    • 6 положений регулировки высоты кошения
    • Аккумуляторная модель отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выхлопов
    • Гибридный травосборник большого объема
    • Бесщеточный двигатель обеспечивает меньшие затраты на обслуживание и более длительный срок службы
    • Рукоятка оснащена двумя режимами регулировки высоты для удобства работы
    • Корпус из полипропилена отличается устойчивостью к повреждениям
    • Высокая маневренность
    • Округлые лезвия для оптимальной производительности