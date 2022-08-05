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Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Арт. О00000038494
- Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1
Арт. О00000038494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
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Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1 применяется для скашивания газонной травы на небольших участках. Эффективная работа. Благодаря округлым лезвиям, которые отличается устойчивостью к повреждениям и вибрации, достигается высокая производительность работы. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, который обеспечивает высокую производительность и простоту обслуживания. Для удобства пользователя предусмотрена регулируемая по высоте эргономичная рукоятка.
Преимущества
- 6 положений регулировки высоты кошения
- Аккумуляторная модель отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выхлопов
- Гибридный травосборник большого объема
- Бесщеточный двигатель обеспечивает меньшие затраты на обслуживание и более длительный срок службы
- Рукоятка оснащена двумя режимами регулировки высоты для удобства работы
- Корпус из полипропилена отличается устойчивостью к повреждениям
- Высокая маневренность
- Округлые лезвия для оптимальной производительности