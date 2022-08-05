Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 140 AE 291382068/ST1 применяется для скашивания газонной травы на небольших участках. Эффективная работа. Благодаря округлым лезвиям, которые отличается устойчивостью к повреждениям и вибрации, достигается высокая производительность работы. Оснащена бесщеточным электрическим двигателем, который обеспечивает высокую производительность и простоту обслуживания. Для удобства пользователя предусмотрена регулируемая по высоте эргономичная рукоятка.

Преимущества