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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Арт. О00000013774
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H

      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013774
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ Н 295536838/ST1 отличается производительностью и большим количеством режимов работы. Подходит для обработки неровных участков и холмистого газона Система резки 4-в-1. Косилка оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 27-90 мм.

        Преимущества

        • Двигатель Honda GCVX-170 автоматическая воздушная заслонка
        • Регулируемая рукоятка делает работу с косилкой простой и удобной
        • Самоходная модель
        • Централизованная регулировка высоты кошения
        • Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
        • 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
        • 200/280 мм колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием
        • Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения