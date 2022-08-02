Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H
Арт. О00000013774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ Н 295536838/ST1 отличается производительностью и большим количеством режимов работы. Подходит для обработки неровных участков и холмистого газона Система резки 4-в-1. Косилка оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 27-90 мм.
Преимущества
- Двигатель Honda GCVX-170 автоматическая воздушная заслонка
- Регулируемая рукоятка делает работу с косилкой простой и удобной
- Самоходная модель
- Централизованная регулировка высоты кошения
- Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
- 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
- 200/280 мм колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием
- Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения