Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ H

Преимущества

Двигатель Honda GCVX-170 автоматическая воздушная заслонка

Регулируемая рукоятка делает работу с косилкой простой и удобной

Самоходная модель

Централизованная регулировка высоты кошения

Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки

4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс

200/280 мм колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием

Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения

Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ Н 295536838/ST1 отличается производительностью и большим количеством режимов работы. Подходит для обработки неровных участков и холмистого газона Система резки 4-в-1. Косилка оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 27-90 мм.