Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1

Преимущества

Прочная стальная дека

Эффективная режущая система "4 в 1"

5 положений регулировки высоты кошения

Гибридный травосборник с датчиком наполнения

Удобная складная рукоять для компактного хранения

Мягкая поверхность рукояти обеспечивает надежный хват

Колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием

Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1 обеспечивает качественный уход за газоном. Подходит для участков площадью до 2000 м. Модель имеет четыре режима работы: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс. Вместительный пылесборник на 70 литров позволяет реже прерываться на его опорожнение. Благодаря регулятору скорости достигается плавное управление агрегатом. Электрический стартер сможет запустить двигатель при любой температуре.