Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1
Арт. О00000013762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1 обеспечивает качественный уход за газоном. Подходит для участков площадью до 2000 м. Модель имеет четыре режима работы: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс. Вместительный пылесборник на 70 литров позволяет реже прерываться на его опорожнение. Благодаря регулятору скорости достигается плавное управление агрегатом. Электрический стартер сможет запустить двигатель при любой температуре.
Преимущества
- Прочная стальная дека
- Эффективная режущая система "4 в 1"
- 5 положений регулировки высоты кошения
- Гибридный травосборник с датчиком наполнения
- Удобная складная рукоять для компактного хранения
- Мягкая поверхность рукояти обеспечивает надежный хват
- Колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием