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Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1
    Арт. О00000013762
    5.0
    1
    Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1

      Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013762
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 55 SVEQ H 294557538/ST1 обеспечивает качественный уход за газоном. Подходит для участков площадью до 2000 м. Модель имеет четыре режима работы: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс. Вместительный пылесборник на 70 литров позволяет реже прерываться на его опорожнение. Благодаря регулятору скорости достигается плавное управление агрегатом. Электрический стартер сможет запустить двигатель при любой температуре.

        Преимущества

        • Прочная стальная дека
        • Эффективная режущая система "4 в 1"
        • 5 положений регулировки высоты кошения
        • Гибридный травосборник с датчиком наполнения
        • Удобная складная рукоять для компактного хранения
        • Мягкая поверхность рукояти обеспечивает надежный хват 
        • Колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием