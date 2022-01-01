Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
Арт. О00000027310
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Объем травосборника, л
|290
|
Количество режимов регулировки
|7
- STIGA Estate 5092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 9 кВт при 2500 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Срезанную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров или перерабатывать с помощью системы мульчирования Multiclip, которая входит в комплект поставки. Садовый трактор Estate 5092 H получил новую форму капота, светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.
Преимущества
- Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач
- Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами
- Травосборник вмещает до 290 литров
- Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
- Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте
- Зарядное устройство и система мульчирования входят в комплект поставки
- Удобный доступ к топливному баку
- Система Reverse mowing
- Боковой отсек для хранения
- Разъем для очистки
- Кнопка включения ножей
- Приборная панель с LED дисплеем
- Большие задние колеса со специальным протектором
- Откидной капот и легкий доступ к обслуживаемым узлам
- Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ
- Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач