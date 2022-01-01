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Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
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Райдеры
    Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
    Арт. О00000027310
    Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
    Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
    Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
    Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
      Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
      Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
      Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт
      Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт

      Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027310

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем травосборника, л
      		290
      Количество режимов регулировки
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • STIGA Estate 5092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 9 кВт при 2500 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Срезанную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров или перерабатывать с помощью системы мульчирования Multiclip, которая входит в комплект поставки. Садовый трактор Estate 5092 H получил новую форму капота, светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.

        Преимущества

        • Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач
        • Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами
        • Травосборник вмещает до 290 литров
        • Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
        • Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте
        • Зарядное устройство и система мульчирования входят в комплект поставки
        • Удобный доступ к топливному баку
        • Система Reverse mowing
        • Боковой отсек для хранения
        • Разъем для очистки
        • Кнопка включения ножей
        • Приборная панель с LED дисплеем
        • Большие задние колеса со специальным протектором
        • Откидной капот и легкий доступ к обслуживаемым узлам
        • Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ