Садовый трактор Stiga Estate 5092HW, 9 кВт

Преимущества

Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач



Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами



Травосборник вмещает до 290 литров



Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем



Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте



Зарядное устройство и система мульчирования входят в комплект поставки

Удобный доступ к топливному баку

Система Reverse mowing

Боковой отсек для хранения

Разъем для очистки

Кнопка включения ножей

Приборная панель с LED дисплеем

Большие задние колеса со специальным протектором

Откидной капот и легкий доступ к обслуживаемым узлам

Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ



STIGA Estate 5092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 9 кВт при 2500 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Срезанную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров или перерабатывать с помощью системы мульчирования Multiclip, которая входит в комплект поставки. Садовый трактор Estate 5092 H получил новую форму капота, светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.