Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
Найти аналог
Райдеры
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Арт. О00000014985
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
    Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1

      Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000014985

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем травосборника, л
      		290
      Количество режимов регулировки
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • STIGA Estate 5102 H — это садовый трактор с мощным двухцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 10,4 кВт при 2600 об/мин. Машина получила новую форму капота, светодиодные фары, а также бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Садовый трактор Estate 5102 H использует новейшие функции, включая мягкое рулевое управление, удобное сиденье, светодиодные фары и панель управления с шестью индикаторами для контроля основных рабочих показателей. Скошенную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров; также в комплект поставки входит система мульчирования скошенной травы. Зарядное устройство, передний бампер и комплект для буксирования входят в комплект поставки.

        Преимущества

        • Мощные LED фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты
        • STIGA ESTATE 5102 H 2T1750281/ST1 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма
        • Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
        • Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм
        • Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака
        • Удобный доступ к топливному баку
        • Система мульчирования
        • Панель управления с индикаторами рабочих параметров
        • Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton
        • Мягкое рулевое управление
        • Эргономичное сиденье (Stiga comfort) для комфорта оператора
        • Текстильный травосборник на 290 л
        • Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием
        • Бампер
        • Поворотная передняя ось
        • Бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки
        • Комплект для буксирования в комплекте