Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1

Преимущества

Мощные LED фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты

STIGA ESTATE 5102 H 2T1750281/ST1 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма

Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем

Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм

Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака

Удобный доступ к топливному баку

Система мульчирования

Панель управления с индикаторами рабочих параметров

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Мягкое рулевое управление

Эргономичное сиденье (Stiga comfort) для комфорта оператора

Текстильный травосборник на 290 л

Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием

Бампер

Поворотная передняя ось

Бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки

Комплект для буксирования в комплекте

STIGA Estate 5102 H — это садовый трактор с мощным двухцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 10,4 кВт при 2600 об/мин. Машина получила новую форму капота, светодиодные фары, а также бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Садовый трактор Estate 5102 H использует новейшие функции, включая мягкое рулевое управление, удобное сиденье, светодиодные фары и панель управления с шестью индикаторами для контроля основных рабочих показателей. Скошенную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров; также в комплект поставки входит система мульчирования скошенной травы. Зарядное устройство, передний бампер и комплект для буксирования входят в комплект поставки.