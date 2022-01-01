Газонокосилка с сиденьем Stiga Estate 5102 H 2T1750281/ST1
Арт. О00000014985
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Объем травосборника, л
|290
|
Количество режимов регулировки
|7
- STIGA Estate 5102 H — это садовый трактор с мощным двухцилиндровым двигателем Briggs & Stratton мощностью 10,4 кВт при 2600 об/мин. Машина получила новую форму капота, светодиодные фары, а также бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Садовый трактор Estate 5102 H использует новейшие функции, включая мягкое рулевое управление, удобное сиденье, светодиодные фары и панель управления с шестью индикаторами для контроля основных рабочих показателей. Скошенную траву можно направлять в задний травосборник объемом 290 литров; также в комплект поставки входит система мульчирования скошенной травы. Зарядное устройство, передний бампер и комплект для буксирования входят в комплект поставки.
Преимущества
- Мощные LED фары позволяют продолжать работу даже после наступления темноты
- STIGA ESTATE 5102 H 2T1750281/ST1 оснащен специальным разъемом для подключения водяного шланга, который позволяет выполнять очистку режущего механизма
- Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
- Высота режущего механизма удобно регулируется с помощью рычага. Предусмотрено семь положений по высоте в диапазоне от 25 до 80 мм
- Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака
- Удобный доступ к топливному баку
- Система мульчирования
- Панель управления с индикаторами рабочих параметров
- Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
- Надежный двигатель Briggs&Stratton
- Мягкое рулевое управление
- Эргономичное сиденье (Stiga comfort) для комфорта оператора
- Текстильный травосборник на 290 л
- Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием
- Бампер
- Поворотная передняя ось
- Бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки
- Комплект для буксирования в комплекте