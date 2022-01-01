Садовый трактор Stiga Estate 7122 HWSY Honda GXV 630

Преимущества

Долговременаая работа. Вместительный травосборник объемом 320 литров сводит к минимуму простои для выноса травы к компостной куче. Комплектная система мульчирования позволяет работать без травосборника и превращать обрезки в мелкую быстро разлагающуюся мульчу, которая используется как органическое удобрение

Cветодиодные фары обеспечивают необходимую подсветку в условиях слабого освещения

Вся информация перед глазами. Умный светодиодный дисплей 5.5" упрощает отслеживание основных рабочих показателей машины. Функция «Оптимальная зона кошения» обеспечивает оптимальную производительность

Максимальный комфорт. Благодаря рулю STIGA Premium с мягкой тканью, эргономичному сиденью Comfort Plus с подлокотниками и круиз-контролю обеспечивается высокий уровень комфорта, который необходим всем водителям, много времени занимающимся скашиванием травы. Оснащен вместительным отсеком для хранения

Прочная конструкция - чугунная передняя ось

Круиз-контроль возможна установка фиксированной скорости движения для экономии топлива

Многофункциональный дисплей с 6 светодиодными индикаторами

Функция Easy Start - автоматический запуск машины

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Сиденье с подлокотником - максимальный комфорт

Система мульчирования STIGA Multiclip

Плавная регулировка скорости

Бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки

STIGA Estate 7122 HWSY — это высокопроизводительная газонокосилка с мощным двигателем Honda GXV 630 объемом 688 куб. см, который обеспечивает низкий расход топлива, высокий крутящий момент и минимальный уровень вибрации. Модель Estate 7122 HWS, разработанная для использования на площадях до 8000 м2, оснащена вместительным травосборником объемом 320 литров, а также режущей декой шириной 122 см, с помощью которой можно скосить большое количество травы (лезвия обеспечивают аккуратное, однородное кошение). Она оборудована ножной гидростатической передачей, которая дает водителю возможность неограниченного увеличения путевой скорости без необходимости останавливаться, чтобы вручную переключить передачу; кроме того, она оснащена умным широкоугольным дисплеем с диагональю 5,5 дюйма, на котором отображаются все основные рабочие индикаторы. Дисплей также отображает новую функцию «Оптимальная зона кошения», которая обеспечивает непревзойденную производительность при соответствующей скорости движения. Функция круиз-контроля на Estate 7122 HWSY позволяет зафиксировать скорость движения и убрать лишнюю нагрузку с ноги. Для комфортной работы предусмотрен руль с мягким покрытием STIGA Premium и регулируемое сиденье с подлокотниками STIGA Comfort Plus. Эта прочная газонокосилка рассчитана на длительный срок службы и оснащена чугунной передней осью для регулярной работы в тяжелых условиях по пересеченной местности. К другим качественным характеристикам относятся колеса, предотвращающие повреждение от дерна при маневрировании на холмистой местности; электромагнитное управление для легкого включения ножей; и семиступенчатая регулировка высоты кошения (30-90 мм) для работы с различными травяными покровами. В дополнение к сбору, эту модель также можно настроить на задний выброс или мульчирование скошенной травы.