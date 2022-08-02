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Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
    Арт. О00000013761
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1

      Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1 с передним приводом используется на неровном газоне площадью до 1500 кв.м. Измельчение. Система мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и возвращать её обратно на газон в качестве естественного удобрения. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Боковой выброс травы. Модель также можно использовать в режиме бокового выброса, задействовав специальный дефлектор.

        Преимущества

        • Эргономичная складная рукоятка
        • Функция мульчирования STIGA MULTICLIP
        • Боковой выброс травы
        • Для удобства пользователя поверхность ручки покрыта мягким материалом
        • Колеса 180 мм с протектором, на подшипниках, с мягким покрытием