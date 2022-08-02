Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1

Преимущества

Эргономичная складная рукоятка

Функция мульчирования STIGA MULTICLIP

Боковой выброс травы

Для удобства пользователя поверхность ручки покрыта мягким материалом

Колеса 180 мм с протектором, на подшипниках, с мягким покрытием

Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1 с передним приводом используется на неровном газоне площадью до 1500 кв.м. Измельчение. Система мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и возвращать её обратно на газон в качестве естественного удобрения. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Боковой выброс травы. Модель также можно использовать в режиме бокового выброса, задействовав специальный дефлектор.