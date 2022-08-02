Бензиновая газонокосилка Stiga Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1
Арт. О00000013761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Multiclip 47 SQ B 298472828/ST1 с передним приводом используется на неровном газоне площадью до 1500 кв.м. Измельчение. Система мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и возвращать её обратно на газон в качестве естественного удобрения. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Боковой выброс травы. Модель также можно использовать в режиме бокового выброса, задействовав специальный дефлектор.
Преимущества
- Эргономичная складная рукоятка
- Функция мульчирования STIGA MULTICLIP
- Боковой выброс травы
- Для удобства пользователя поверхность ручки покрыта мягким материалом
- Колеса 180 мм с протектором, на подшипниках, с мягким покрытием