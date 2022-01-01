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Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2
1 170 ₽
Для газонокосилок
    Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2
    Арт. О00000029552
    Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2

      Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029552

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		480
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож мульчирующий STIGA 181004366/2 предназначен для работы с газонокосилками Stiga. Является режущим элементом и предназначен для измельчения травы.

        Преимущетсва

        Изготовлен из стали и рассчитан на длительный срок службы
        Необходимо следить за состоянием ножа и степенью заточки для качественной работы