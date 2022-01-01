Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2
Арт. О00000029552
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|480
- Нож мульчирующий STIGA 181004366/2 предназначен для работы с газонокосилками Stiga. Является режущим элементом и предназначен для измельчения травы.
ПреимущетсваИзготовлен из стали и рассчитан на длительный срок службы
Необходимо следить за состоянием ножа и степенью заточки для качественной работы