Нож для газонокосилок Stiga 181004366/2

Нож мульчирующий STIGA 181004366/2 предназначен для работы с газонокосилками Stiga. Является режущим элементом и предназначен для измельчения травы. Преимущетсва Изготовлен из стали и рассчитан на длительный срок службы

Необходимо следить за состоянием ножа и степенью заточки для качественной работы

