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Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
5.0
1
14 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Арт. О00000016121
5.0
1
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD

Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD

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14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000016121
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7.2
Мощность, л.с.
0.95
Ширина скашивания леской, см
43
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD 287121102/ST1 применяется для скашивания травы и кустарников. Оборудован надежным бензиновым двигателем мощностью 0.7 кВт. В качестве режущего элемента используются леска или трехлопастный металлический нож. Разъемная штанга обеспечивает удобство при хранении и транспортировке инструмента.

    Преимущества:

    • Антивибрационная система (AVS)
    • Легкий запуск 
    • Обрезиненные рукоятки для комфортной работы
    • Надежный двигатель гарантирует хорошую производительность
    • Триммерная головка Tap & Go обеспечивает легкую подачу корда
    • Велосипедная рукоять для лучшего контроля над инструментом
    • Праймер упрощает запуск двигателя после долгого простоя