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Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
Арт. О00000016121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.2
|
Мощность, л.с.
|0.95
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Ширина скашивания леской, см
|43
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- Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD 287121102/ST1 применяется для скашивания травы и кустарников. Оборудован надежным бензиновым двигателем мощностью 0.7 кВт. В качестве режущего элемента используются леска или трехлопастный металлический нож. Разъемная штанга обеспечивает удобство при хранении и транспортировке инструмента.
Преимущества:
- Антивибрационная система (AVS)
- Легкий запуск
- Обрезиненные рукоятки для комфортной работы
- Надежный двигатель гарантирует хорошую производительность
- Триммерная головка Tap & Go обеспечивает легкую подачу корда
- Велосипедная рукоять для лучшего контроля над инструментом
- Праймер упрощает запуск двигателя после долгого простоя