Преимущества:

Антивибрационная система (AVS)

Легкий запуск

Обрезиненные рукоятки для комфортной работы

Надежный двигатель гарантирует хорошую производительность

Триммерная головка Tap & Go обеспечивает легкую подачу корда

Велосипедная рукоять для лучшего контроля над инструментом

Праймер упрощает запуск двигателя после долгого простоя

Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD 287121102/ST1 применяется для скашивания травы и кустарников. Оборудован надежным бензиновым двигателем мощностью 0.7 кВт. В качестве режущего элемента используются леска или трехлопастный металлический нож. Разъемная штанга обеспечивает удобство при хранении и транспортировке инструмента.