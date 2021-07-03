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Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Арт. О00000015549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
|
Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|8.2
|
Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|45
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- Бензотриммер Stiga SBC 243 D Euro 1 287321092/17 предназначен для кошения травы. Двойной плечевой ремень и рукоятка велосипедного типа снижают нагрузку на руки оператора. Пониженный уровень вибрации уменьшает воздействие на организм пользователя. Прорезиненные рукоятки помогают надежно удерживать триммер в руках
Преимущества
- Бензиновый двигатель - независимость от розетки
- Плечевой ремень - для долгой работы без усталости
- Низкий уровень вибрации - для снижения воздействия на здоровье
- Большая частота вращения шпинделя - для качественного кошения
- Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата Stiga SBC 243 D Euro 1 287321092/17
- Панель управления на ручке - для простоты использования