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Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
5.0
3
15 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Арт. О00000015549
5.0
3
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D

Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D

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15 990 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000015549
5.0
3

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска
Вес, кг
8.2
Мощность, л.с.
1.7
Ширина скашивания леской, см
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензотриммер Stiga SBC 243 D Euro 1 287321092/17 предназначен для кошения травы. Двойной плечевой ремень и рукоятка велосипедного типа снижают нагрузку на руки оператора. Пониженный уровень вибрации уменьшает воздействие на организм пользователя. Прорезиненные рукоятки помогают надежно удерживать триммер в руках

    Преимущества

    • Бензиновый двигатель - независимость от розетки
    • Плечевой ремень - для долгой работы без усталости
    • Низкий уровень вибрации - для снижения воздействия на здоровье
    • Большая частота вращения шпинделя - для качественного кошения
    • Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата Stiga SBC 243 D Euro 1 287321092/17
    • Панель управления на ручке - для простоты использования