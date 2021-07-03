Бензиновый триммер Stiga SBC 243 D

Бензотриммер Stiga SBC 243 D Euro 1 287321092/17 предназначен для кошения травы. Двойной плечевой ремень и рукоятка велосипедного типа снижают нагрузку на руки оператора. Пониженный уровень вибрации уменьшает воздействие на организм пользователя. Прорезиненные рукоятки помогают надежно удерживать триммер в руках

Преимущества