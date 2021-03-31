Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D

Преимущества

Бензиновый двигатель - независимость от розетки

Плечевой ремень - для долгой работы без усталости

Низкий уровень вибрации - для снижения воздействия на здоровье

Большая частота вращения шпинделя - для качественного кошения

Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата Stiga SBC 253 D Euro 1 287421092/17

Панель управления на ручке - для простоты использования

Данная модель триммера работает от бензинового двигателя и предназначена как для финишной обработки газона, так и для старта работ по уходу за участком. Двухтактный бензиновый двигатель объемом 51,7 см3 с полезной выходной мощностью 1,55 кВт обеспечивает до 9 500 об./мин, а на холостом ходу до 3 100 об./мин. При такой мощности скорость вращения вала двигателя составляет 9 500 об./мин, что позволит косить не только мягкую газонную траву, но и ухаживать за запущенными участками с большим количеством сорняков или высокой порослью. Объем топливного бака составляет всего 1 л, что позволит сэкономить на приобретении бензина.