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Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
3.5
2
16 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Арт. О00000015551
3.5
2
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D

Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D

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16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000015551
3.5
2

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8
Мощность, л.с.
2.1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Данная модель триммера работает от бензинового двигателя и предназначена как для финишной обработки газона, так и для старта работ по уходу за участком. Двухтактный бензиновый двигатель объемом 51,7 см3 с полезной выходной мощностью 1,55 кВт обеспечивает до 9 500 об./мин, а на холостом ходу до 3 100 об./мин. При такой мощности скорость вращения вала двигателя составляет 9 500 об./мин, что позволит косить не только мягкую газонную траву, но и ухаживать за запущенными участками с большим количеством сорняков или высокой порослью. Объем топливного бака составляет всего 1 л, что позволит сэкономить на приобретении бензина. 

    Преимущества

    • Бензиновый двигатель - независимость от розетки
    • Плечевой ремень - для долгой работы без усталости
    • Низкий уровень вибрации - для снижения воздействия на здоровье
    • Большая частота вращения шпинделя - для качественного кошения
    • Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата Stiga SBC 253 D Euro 1 287421092/17
    • Панель управления на ручке - для простоты использования