Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14

Преимущества

Вариатор скорости STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 - для разных задач

Мульчирование - для перемолки собранных листьев

Большой мусоросборник - для долгой работы без перерыва

Высокая мощность - для качественной деятельности

Функция обдува и сбора мусора - для универсальности прибора

Низкий уровень вибрации и шума - для снижения воздействия на организм оператора

Электрическая воздуходувка STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 имеет функцию обдува и сбора листьев, что делает прибор универсальным. Бесщеточный электродвигатель мощностью 2.6 кВт создает поток воздуха до 420 м/с. Низкий уровень вибрации и шума позволяет чистить территорию продолжительное время. Вариатор для изменения скорости расположен на ручке, что упрощает использование воздуходувки.