- Персональная скидка
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Арт. О00000013764
- Персональная скидка
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Арт. О00000013764
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Особенности
|мульчирование собранной травы
|
Цвет
|черный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Электрическая воздуходувка STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 имеет функцию обдува и сбора листьев, что делает прибор универсальным. Бесщеточный электродвигатель мощностью 2.6 кВт создает поток воздуха до 420 м/с. Низкий уровень вибрации и шума позволяет чистить территорию продолжительное время. Вариатор для изменения скорости расположен на ручке, что упрощает использование воздуходувки.
Преимущества
- Вариатор скорости STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 - для разных задач
- Мульчирование - для перемолки собранных листьев
- Большой мусоросборник - для долгой работы без перерыва
- Высокая мощность - для качественной деятельности
- Функция обдува и сбора мусора - для универсальности прибора
- Низкий уровень вибрации и шума - для снижения воздействия на организм оператора