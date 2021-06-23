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Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
5.0
1
11 290 ₽
Воздуходувки
  • Персональная скидка
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Арт. О00000013764
5.0
1
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
  • Персональная скидка
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14

Stiga SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14

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11 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000013764
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Особенности
мульчирование собранной травы
Цвет
черный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая воздуходувка STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 имеет функцию обдува и сбора листьев, что делает прибор универсальным. Бесщеточный электродвигатель мощностью 2.6 кВт создает поток воздуха до 420 м/с. Низкий уровень вибрации и шума позволяет чистить территорию продолжительное время. Вариатор для изменения скорости расположен на ручке, что упрощает использование воздуходувки.

    Преимущества

    • Вариатор скорости STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14 - для разных задач
    • Мульчирование - для перемолки собранных листьев
    • Большой мусоросборник - для долгой работы без перерыва
    • Высокая мощность - для качественной деятельности
    • Функция обдува и сбора мусора - для универсальности прибора
    • Низкий уровень вибрации и шума - для снижения воздействия на организм оператора