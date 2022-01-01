Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
Арт. О00000026364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Совместимость
|Stiga
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Время работы без подзарядки, мин
|50
- Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 520 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 2,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.
Преимущества
- Используется с техникой STIGA серии 500
- Аккумулятор отличается большим временем работы
- Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки
- Может длительное время храниться в заряженном состоянии
- Имеет кнопку-индикатор заряда, который информирует пользователя о состоянии работы