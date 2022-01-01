Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1

Преимущества

Используется с техникой STIGA серии 500

Аккумулятор отличается большим временем работы

Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки

Может длительное время храниться в заряженном состоянии

Имеет кнопку-индикатор заряда, который информирует пользователя о состоянии работы

Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 520 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 2,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.