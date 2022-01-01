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Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
12 790 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
    Арт. О00000026364
    Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
    Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
      Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1
      Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1

      Аккумулятор Stiga SBT 520 AE 278012008/ST1

      12 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026364

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Совместимость
      		Stiga
      Время работы без подзарядки, мин
      		50
      Все характеристики
      12 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Этот высокоэффективный литий-ионный аккумулятор SBT 520 AE можно использовать с изделиями компании STIGA серии 500. Емкость аккумулятора 2,0 А·ч. На корпусе аккумулятора предусмотрена кнопка для проверки уровня заряда, во время использования показываемого непрерывно. Аккумулятор оснащен эргономичной ручкой для переноски и удобной кнопкой управления фиксатором.

        Преимущества

        • Используется с техникой STIGA серии 500
        • Аккумулятор отличается большим временем работы
        • Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки
        • Может длительное время храниться в заряженном состоянии
        • Имеет кнопку-индикатор заряда, который информирует пользователя о состоянии работы