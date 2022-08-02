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Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Арт. О00000026358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.4
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Ширина скашивания леской, см
|30
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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- Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 подходит для стрижки травы и при подрезке кромки газона. Телескопическая ручка помогает настроить длину триммера под рост оператора. А разборный вал позволяет хранить и перемещать прибор с экономией места. Благодаря интуитивно понятной панели управления эксплуатация не представляет сложности.
Преимущества
- Удобная рукоятка - для надежного охвата
- Низкий уровень шума - для комфортной работы
- Телескопическая штанга - для настройки под рост оператора
- Разборный вал - для простоты перемещения и хранения
- Аккумуляторный двигатель - для независимости от розетки
- Понятная панель управления Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 - для простоты использования