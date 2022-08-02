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Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
5.0
1
16 420 ₽
Аккумуляторные триммеры
  • Персональная скидка
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Арт. О00000026358
5.0
1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1

Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1

Дарим скидки за
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16 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026358
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска
Вес, кг
3.4
Ширина скашивания леской, см
30
Емкость аккумулятора, Ач
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 подходит для стрижки травы и при подрезке кромки газона. Телескопическая ручка помогает настроить длину триммера под рост оператора. А разборный вал позволяет хранить и перемещать прибор с экономией места. Благодаря интуитивно понятной панели управления эксплуатация не представляет сложности.

    Преимущества

    • Удобная рукоятка - для надежного охвата
    • Низкий уровень шума - для комфортной работы
    • Телескопическая штанга - для настройки под рост оператора
    • Разборный вал - для простоты перемещения и хранения
    • Аккумуляторный двигатель - для независимости от розетки
    • Понятная панель управления Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 - для простоты использования
    Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!