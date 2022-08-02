Преимущества

Удобная рукоятка - для надежного охвата

Низкий уровень шума - для комфортной работы

Телескопическая штанга - для настройки под рост оператора

Разборный вал - для простоты перемещения и хранения

Аккумуляторный двигатель - для независимости от розетки

Понятная панель управления Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 - для простоты использования

Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1 подходит для стрижки травы и при подрезке кромки газона. Телескопическая ручка помогает настроить длину триммера под рост оператора. А разборный вал позволяет хранить и перемещать прибор с экономией места. Благодаря интуитивно понятной панели управления эксплуатация не представляет сложности.